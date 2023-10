“La nostra piazza dell’11 novembre si opporrà a un modello che spacca il Paese come quello dell’autonomia differenziata che Calderoli sta spingendo. Accanto a questo spingono una riforma costituzionale che è tutt’altro rispetto a ciò che serve per aumentare la stabilità o la rappresentanza su cui noi del Pd abbiamo fatto proposte come il cambio della legge elettorale. Quella riforma invece smantella l’ordinamento attuale cioè la forma parlamentare prevista dalla Costituzione e indebolisce il Presidente della Repubblica” così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nel suo intervento al circolo Pd di Testaccio a Roma. “Se c’è un’istituzione che ha garantito stabilità in questi anni di difficile navigazione è il Presidente della Repubblica. È una distrazione mentre presentano una manovra timida e senza visione per il Paese”, ha aggiunto la segretaria dem.

