Il punto del responsabile nazionale di Fratelli d’Italia

ll responsabile nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ha chiarito la posizione del governo in merito alla riforma costituzionale sul presidenzialismo e alle polemiche delle opposizioni riguardo al pericolo di cortocircuito istituzionale. “Comprendo che chi ha sempre provato ad andare al governo perdendo le elezioni cerchi di tenere in piedi un sistema che non fa rispettare la volontà popolare”, spiega Donzelli che risponde anche sul punto legato ai senatori a vita. “Prevediamo – ha dichiarato – non si possano nominare più nuovi senatori a vita”, mentre gli attuali rimarranno in carica. Nessun indebolimento, annuncia infine il deputato, dei poteri del presidente della Repubblica: “Praticamente sono immutati”.

