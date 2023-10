Il governatore a margine del sopralluogo all'impianto in Valle di Susa

Il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è tornato a parlare del restyling della pista da bob di Cesana da mettere a disposizione per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il governatore ha spiegato che la Regione è “disponibile ad intervenire per anticipare tutti i costi per la progettazione che attengono a 4 milioni di euro circa”. “Abbiamo già predisposto un testo per una legge regionale che stanzia queste risorse e soprattutto insieme alla Federazione sportiva si impegna per il dopo Olimpiadi. E le leggi sono garanzia di continuità e serietà nel tempo”, ha spiegato Cirio che ha parlato al termine del sopralluogo all’impianto in Valle di Susa con il vicepremier Tajani e il ministro della Pubblica Amministrazione Zangrillo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata