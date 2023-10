Il vicepremier e ministro a margine di un convegno a Milano

Antonio Tajani difende la Legge di Bilancio. “Conte parla di patrimoniale sulla casa ma non mi pare che questa sia la verità. Abbiamo abbassato le tasse per gli italiani, abbiamo difeso la casa, tutto quello che abbiamo fatto anche con Forza Italia è stato quello di far emergere il sommerso, grazie alla nostra proposta del Cin che farà entrare anche un miliardo nelle casse dello Stato che serviranno ad abbattere le tasse. Capisco che l’opposizione faccia la pro paganda ma non avendo altro da dire fa il gioco delle parti”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri e vicepremier, a margine del convegno “Milano e MAXXI — Laboratorio sulla ricostruzione dell’Ucraina” in corso a Milano.

“La manovra va nella direzione di ridurre la pressione fiscale e sono state fatte anche cose importanti. Pensiamo ai nuovi contratti per la sanità, le forze dell’ordine. In un contesto complicato con due guerre in corso c’è molto di positivo”, ha proseguito Tajani. Rispondendo poi a una domanda sulle misure portate avanti per le pensioni, il vicepremier ha detto: “Vedremo cosa si potrà fare ancora. Il problema riguardava soltanto una fascia di pensionati che dovevano andare in pensione all’inizio del prossimo anno ma in generale sulle pensioni abbiamo fatto molto e credo che alla fine dell’anno, in busta paga con le tredicesime il pensionati troveranno più soldi”.

