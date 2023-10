I componenti di Azione si oppongono alla ridenominazione 'Italia Viva-Il centro-Renew Europe'

È convocata per domani, 31 ottobre, alle 12,30, la riunione della giunta per il Regolamento del Senato che, a quanto apprende LaPresse, dovrebbe pronunciarsi sulla legittimità del cambio di nome del gruppo Azione-Italia viva. Il capogruppo Enrico Borghi e altri senatori di Iv hanno infatti la volontà di cambiare la denominazione in ‘Italia Viva-Il centro-Renew Europe’, iniziativa alla quale si oppongono i componenti che fanno capo ad Azione di Carlo Calenda.

