Il ministro degli Esteri a margine della riunione di maggioranza a Palazzo Chigi

Il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani ha rilasciato una dichiarazione ai giornalisti a margine della riunione di maggioranza che si è tenuta a Palazzo Chigi sul tema della manovra e delle riforme. Queste le sue parole: “Tutto si è risolto nel modo migliore, la manovra oggi pomeriggio sarà in parlamento”. Confermato l’impegno per il taglio del cuneo fiscale. Sulla cedolare per gli appartamenti in affitto chiarito che ci sarà solo dal secondo appartamento in poi. “Siamo altresì soddisfatti anche dall’accordo che abbiamo trovato sulla nostra proposta, che verrà inserita con un emendamento nel decreto, per avere questo codice identificativo nazionale che farà emergere il sommerso degli affitti”. Il ministro poi annuncia che il ricavato dell’emersione di questo guadagno in nero andrà a finire nel fondo per ridurre la pressione fiscale. Accordo anche sul testo per le riforme, che verrà presentato entro fine settimana nel prossimo cdm.

