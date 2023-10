La premier al termine del Consiglio europeo: "Non ci sono allo stato attuale problemi particolari da superare"

Sulla Manovra “sconsiglio di rincorrere le bozze, perché sono molte. Noi stiamo lavorando bene, in una situazione molto difficile in termini di risorse disponibili. Non ci sono allo stato attuale problemi particolari da superare”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “La legge di Bilancio è stata inviata a Palazzo Chigi per l’invio al Parlamento. Nelle prossime ore – weekend permettendo – sarà inviata al Parlamento”, ha aggiunto.

