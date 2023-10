Il leader di Italia Viva sulla manovra: "È la prima volta che la destra aumenta tutte le tasse"

“Voglio dare un suggerimento alla Meloni: smetti di fare la vittima e inizia a fare la premier”. Sono le parole di Matteo Renzi appena giunto a Torino presso il Teatro San Giuseppe per tenere un incontro con i sostenitori di Italia Viva per il tour ‘Volare Alto’. Il leader di Italia Viva continua sull’attualità politica: “Quello che sta facendo il governo è, da un punto di vista formale, gravissimo: il governo ha comunicato per bocca della presidente del Consiglio Meloni e del vicepremier Salvini che la legge di bilancio è stata approvata il 16 ottobre. Oggi a distanza di più di 10 giorni scopriamo invece che l’altro vicepremier Tajani dice che la legge di bilancio non è stata approvata e, nel frattempo, cambiano gli articoli, le norme e le regole. Ho scritto al Presidente della Repubblica per chiedere che si faccia carico di sottolineare come questo aspetto sia gravissimo”. E aggiunge ancora sulla manovra finanziaria: “In sostanza, hanno aumentato le tasse su latte in polvere, assorbenti, case, prodotti per bambini. Si vede che non c’è più Berlusconi, è la prima volta che la destra aumenta tutte le tasse, fra un po’ tasseranno anche l’aria”. Sulle pensioni invece dice che “Salvini e Giorgetti dovrebbero chiedere scusa alla Fornero”. Riprende poi la tematica delle elezioni europee: “Noi correremo da soli alle europee, siamo convinti che l’Europa abbia bisogno di una bella sveglia: sia i sovranisti di destra, cioè la Meloni e Salvini, sia i populisti di sinistra, cioè Schlein e Conte, non mi pare che diano risposte sull’ambiente, sull’innovazione tecnologica, sugli investimenti legati al futuro, sulla giustizia, quindi Italia Viva corre e io ci metto la faccia. Sono molto entusiasta di correre in una città come Torino, così carica di storia e di opportunità”.

