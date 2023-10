La premier al termine del Consiglio europeo a Bruxelles: "C'è un clima generale più sereno di quello che leggo sui quotidiani"

“I rapporti tra il governo e Mediaset sono i rapporti che si hanno con una grande azienda italiana. Ho letto delle ricostruzioni secondo cui non sarei soddisfatta di quello che Marina Berlusconi avrebbe detto di me. Una cosa è raccontare se ci sono problemi, altra cosa è crearli”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Penso che una cosa sia raccontare se ci sono dei problemi, una cosa sia tentare di crearli. Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono problemi tra me e Salvini, non ci sono problemi tra me e Tajani, non ci sono problemi neanche con Mediaset. C’è un clima generale più sereno di quello che leggo. Lo dimostreranno i fatti, ad esempio la Legge di bilancio. I fatti sono la migliore cartina di tornasole sui rapporti di maggioranza”, ha rimarcato la premier.

