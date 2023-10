Momenti di tensione e bagarre all'annuncio del ministro Ciriani

Via libera dell’Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul Dl Caivano. I senatori hanno dato l’ok con 90 sì, 45 no e nessun astenuto. Il testo ora passa alla Camera. Va convertito in legge entro la scadenza del 14 novembre. Il governo avevaposto la questione di fiducia in Senato sul Dl Caivano, relativo al contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Al momento della comunicazione della decisione, fatta dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, di porre la fiducia “sull’approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi”, in Aula si sono registrati momenti di tensione e bagarre, con la seduta d’Aula in Senato che è stata sospesa per poi riprendere dopo la conferenza dei capigruppo.

