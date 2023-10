Il vicepremier ha parlato nel corso di un evento a Napoli

“L’autonomia significa mettere tutte le Regioni italiane, soprattutto al Sud, in condizione di poter gestire a livello locale quello che oggi lo Stato magari gestisce male. Nessuno deve avere paura dell’autonomia”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto a un incontro sull’autonomia differenziata a Napoli. “Se il Paese è diviso – ha aggiunto Salvini – è per colpa di un centralismo che in 50 anni non ha portato benefici a nessuno”.

