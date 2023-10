A novembre nuovo tavolo di confronto con sindacati

Esclusa qualsiasi ipotesi di chiusura o liquidazione dell’ex Ilva. Lo conferma Palazzo Chigi in una nota diffusa dopo l’incontro di questa mattina con Fiom, Fim e Uilm, ribadendo allo stesso tempo “la volontà e l’impegno per la salvaguardia degli impianti, la tutela della sicurezza sul lavoro e il raggiungimento dei livelli di produzione necessari”. Nel corso del tavolo, il governo ha inoltre assicurato “la disponibilità a garantire misure di tutela dell’occupazione” e “accogliendo una specifica richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, ha assicurato il pieno coinvolgimento dei sindacati nel confronto in corso”. Ci sarà un prossimo confronto sarà entro i primi giorni del mese di novembre.

Ex Ilva, P. Chigi: “Confronto con Mittal complesso, lavoriamo a soluzione”

“Si è tenuto oggi a Palazzo Chigi un incontro tra il governo e i sindacati, Fiom Cgil, Fim Cisl, e Uilm Uil per discutere del futuro di Acciaierie d’Italia. Durante la riunione è stato fatto il punto sulle principali criticità che interessano gli impianti di produzione ed è stata definita una road map del confronto in corso con l’azienda”. Così una nota di Palazzo Chigi dopo il confronto di questa mattina tra i capi di gabinetto della premier Meloni e dei ministri Fitto, Urso e Calderone, e i leader delle tute blu sul futuro dell’ex gruppo Ilva. “Il governo – si legge sempre nella nota – è consapevole della complessità del confronto auspicando nel più breve tempo possibile una soluzione che sia vantaggiosa per tutti i soggetti interessati”.

