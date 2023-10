Il Capo dello Stato sull'Ue: "Chiamati a responsabilità, Italia non sia passeggero ma conduttore treno europeo"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto nel corso della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine ‘Al Merito del Lavoro’ ai Cavalieri del Lavoro. “I cittadini sono titolari di diritti e di doveri. Tra questi il diritto al lavoro, e l’impegno costituzionale – sottolineato con un apposito articolo – chiama a promuovere le condizioni per renderlo effettivo” ha detto il Capo dello Stato. “Il valore sociale passa – come prescrive la Costituzione – dal necessario rispetto della dignità del lavoro, della sua sicurezza, della tutela della salute, dell’ambiente, dell’insieme dei diritti sociali; e il valore che le imprese esprimono si amplia ulteriormente per il loro carattere di moltiplicatore delle opportunità, per le conoscenze che trasmettono, per le innovazioni che, migliorando produzioni e prodotti, arricchiscono le condizioni di vita comune” ha aggiunto Mattarella.

Il capo dello Stato: “Storia chiama Ue a ora responsabilità”

Il Presidente ha parlato anche delle sfide che ora l’Ue deve cogliere: “La storia ci chiama a un’ora di responsabilità. L’aggressione russa in Ucraina, il barbaro attacco di Hamas contro Israele con la spirale di violenze che si è perseguita, la destabilizzazione che rischia di coinvolgere l’intero Medio Oriente – per restare solo nell’area del Mediterraneo allargato – reclamano un’Europa capace di esercitare la propria positiva influenza” ha detto Mattarella.

“Le imprese sanno, meglio di ogni altro, come la sfida europea non sia altro da noi. Come l’Italia non sia un passeggero del treno Europa del quale controllare i titoli di viaggio, ma ne sia uno dei conduttori, un artefice insostituibile” ha detto il Pesidente. “La capacità di indirizzare le risorse verso obiettivi strategici comuni, il potenziamento delle filiere europee del valore sono fatti ed esperienze quotidiane dell’attività di governo e sono essenziali per affrontare le turbolenze, le sfide odierne, richiamate dal ministro Urso nel suo intervento”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

