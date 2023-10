Nell'ordine del giorno si legge: "Una manovra totalmente rinunciataria e all'insegna del ritorno all'austerità"

L’assemblea della Cgil ha dato mandato alla segretaria nazionale “di proclamare con tutte le Categorie intere giornate di sciopero e organizzare manifestazioni in tutto il Paese a partire dal prossimo mese di novembre nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, incluso lo sciopero generale”. Lo si legge nell’ordine del giorno dell’assemblea generale, convocata oggi in via straordinaria.

Corso d’Italia accoglie la proposta avanzata dalla Uil “di sostenere le rivendicazioni unitarie avanzate dalle organizzazioni sindacali al Governo ed alle controparti datoriali avviando un percorso di mobilitazione comune con manifestazioni ed ore di sciopero“, confermando a via Lucullo e anche alla Cisl “la piena disponibilità ad incontrarsi per una valutazione comune sulla fase e definire un percorso di mobilitazione con assemblee, manifestazioni e giornate di sciopero di tutte le categorie fino allo sciopero generale”.

Dalla manovra “insufficiente” ad un “inaccettabile uso politico del Cnel”, le scelte che il Governo sta compiendo “vanno nella direzione sbagliata, producendo un aumento dei divari e delle disuguaglianze, e la mancanza di risposte alle tante emergenze sociali ed economiche del Paese, nell’immediato e nella prospettiva non potrà che aggravare la situazione”, si legge nell’ordine del giorno.

L.Bilancio, Cgil: “Totalmente rinunciataria, ritorno ad austerità”

“Quella del governo è una manovra totalmente rinunciataria“, con un impatto dichiarato sul Pil 2024 “pari allo 0,2%” e quindi “insufficiente e all’insegna del ritorno all’austerità: non dà risposte alle tante emergenze del Paese, aggravandole, non sostiene la crescita ma anzi comprime la domanda interna, dai redditi fissi alla spesa pubblica, agli investimenti pubblici”. Così l’ordine del giorno dell’assemblea generale della Cgil sulla manovra varata lo scorso 16 ottobre dal consiglio dei ministri.

