La senatrice, sopravvissuta alla Shoah, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa

La senatrice Liliana Segre, è stata ospite della prima puntata di ‘Che tempo che fa‘ su Nove. “Oggi è molto difficile non avere paura in generale, anche se non si è nipoti miei, però è più forte di me, io voglio essere libera e non avere paura, e questa è l’eredità morale che lascio ai miei figli e ai miei nipoti” le parole della donna, sopravvissuta alla Shoah. “Ho voluto essere forte, me stessa, una donna di pace, che non odiava, che non usava mai la parola odio o vendetta e così morirò” ha aggiunto la senatrice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata