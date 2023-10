Il ministro ospite del Villaggio Coldiretti a Roma

Adolfo Urso ha visitato il Villaggio Coldiretti, organizzato al Circo Massimo, a Roma, dal 13 al 15 ottobre. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha parlato dei primi risultati del patto anti-inflazione: “Coldiretti ne ha sancito il successo con la sua adesione. Al patto hanno partecipato tutte le associazioni rappresentative dei produttori, della grande distribuzione, esercenti, commercianti“, ha detto sottolineando come nel carrello tricolore ci siano prodotti di altissima qualità, perché hanno aderito aziende leader del Made in Italy. E sulla manovra che lunedì 16 approda in consiglio dei ministri: “Abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo, per quanto riguarda le risorse, in un momento così difficile anche a livello internazionale, che ci convince a essere prudenti e responsabili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata