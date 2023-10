Così il ministro dell’agricoltura in visita al Villaggio della Coldiretti a Roma

Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida in visita al Villaggio della Coldiretti, organizzato da venerdì 13 a domenica 15 presso il Circo Massimo, a Roma. “Dove non si capisce il valore della produzione, non si riesce a difenderla. E io credo, invece, vada difesa, rispettata tutti i giorni”. Poi il ministro ha ribadito i suoi dubbi sulla sulla carne sintetica: “Non è un’innovazione. È una variazione di quello che è sempre stato il rapporto fondamentale tra il cibo, la terra, il mare, il lavoro. Modificare questo tipo di assetto significa cambiare il nostro modello di civiltà. E io credo in maniera negativa. Il cibo non si produce in fabbrica”.

