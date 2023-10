Il presidente di Confindustria a margine del 38simo convegno dei giovani industriali a Capri

“È una manovra che ha dimostrato ragionevolezza e questo è un punto di merito ma contiene molti interventi congiunturali, ancorché interventi che auspicavamo come la riconferma del taglio del cuneo fiscale che però è congiunturale non strutturale”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, parlando con i giornalisti a margine del 38simo convegno dei giovani industriali a Capri, dopo l’incontro di ieri tra governo e parti sociali sulla manovra. “Se vogliamo fare interventi strutturali dobbiamo aggredire la spesa pubblica – aggiunge – in un paese che spende più di 1.100 miliardi all’anno e non riqualifica la sua spesa pubblica diventa difficile trovare risorse per interventi strutturali che mirino alla crescita del Pil potenziale, e che sarebbero la via per rassicurare i mercati”.

