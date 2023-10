Il ministro degli Esteri a margine dell'evento di Forza Italia a Monza

“L’assenza di Marta Fascina? Sappiamo qual è la posizione di Marta, non è una scelta politica. Era la compagna di Berlusconi, evidentemente fatica a rientrare nell’agone politico. Stiamo lavorando intensamente perché Adriano Galliani possa essere l’erede in Senato di Silvio Berlusconi, possa vincere. Siamo mobilitati, io sarà qui martedì per fare campagna elettorale ma tutto il centrodestra è mobilitato siamo sicuri che la gente di Brianza e Adriano avrà la maggioranza”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento di Forza Italia a Monza.

