“Stiamo cercando di ribadire la ferma posizione italiana a sostegno di Israele, personalmente lo faccio con alcuni bilaterali perchè sappiamo che in questo momento l’indipendenza e la libertà di Israele devono essere al centro di tutte le discussioni tra i paesi liberi”. Lo dichiara il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine del G20 Presidenti Parlamenti che si tiene a Nuova Delhi, in India, a proposito della guerra in corso tra Israele e Hamas.

