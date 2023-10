La premier ha incontrato a Maputo il presidente del Mozambico, Filipe Nyusi

Visita della premier Giorgia Meloni in Mozambico. “Abbiamo dovuto rinviare a gennaio la conferenza Italia-Africa che era prevista a novembre per capire meglio il quadro della situazione internazionale che sta evolvendo. Il Presidente del Mozambico ha garantito la sua presenza e la cooperazione nella stesura del Piano Mattei. Non ci sarebbe nulla di nuovo se presentassimo un piano all’Africa. La cosa nuova è scriverlo insieme, stabilire le priorità e portare avanti una strategia” ha dichiarato la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte con il presidente mozambicano Filipe Nyusi dopo l’incontro a Maputo.

