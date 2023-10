Il ministro della Difesa sul caso della giudice, che non ha convalidato altri trattenimenti: "Non è un avvio di azione disciplinare"

Si torna sul ‘caso Apostolico’ a Catania. “A seguito di 4 interrogazioni parlamentari, essendo doveroso rispondere, ho dato mandato alle articolazioni competenti del Ministero di acquisire articoli di stampa e pubblicazioni sui social media relativi alla giudice di Catania, Iolanda Apostolico. Non si tratta di un accertamento ispettivo né tanto meno dell’avvio di un’azione disciplinare”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito ad alcune notizie su ispettori in arrivo a Catania per il caso della giudice Iolanda Apostolico. Ieri la giudice non aveva convalidato altri 4 trattenimenti di migranti tunisini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata