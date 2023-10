Il viceministro dell'Economia: "Al lavoro su cuneo fiscale e rivisitazione delle aliquote"

Il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha parlato della legge di bilancio a margine di un convegno a Roma all’università Roma Tre. “Stiamo facendo una manovra equilibrata anche perché i mercati ci guardano e abbiamo bisogno di dare certezze ai contribuenti, soprattutto a quelli che hanno redditi meno bassi – ha detto Leo – Quindi ci stiamo muovendo in quella direzione: cuneo fiscale, rivisitazione delle prime tre aliquote con la finalità di mettere più soldi in busta paga ai dipendenti. Per quanto riguarda il taglio delle spese, quello su cui si sta ragionando è il taglio previsto dal ministro, è necessario intervenire ma stiamo ancora valutando. La sanità e il pubblico impiego sono tematiche su cui dobbiamo prestare massima attenzione e dobbiamo salvaguardarle”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata