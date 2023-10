L’onorevole Aboubakar Soumahoro ha espresso, ai giornalisti presenti all’esterno di Montecitorio, tutta la sua soddisfazione per la sentenza che ha assolto Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, da gran parte delle accuse pendenti a suo carico: “L’esito della sentenza di ieri è la dimostrazione che Mimmo Lucano è stato oggetto di una campagna di fango, di diffamazione, fatta di miseria politica per affossare la sua reputazione e silenziare il lavoro che ha fatto in questi anni…”, ha detto Soumahoro. “Mimmo ha lavorato per una realtà nuova, cioè la rinascita di una Calabria fatta di accoglienza, solidarietà, a differenza di chi ha dato un’immagine della Calabria fatta solo di mafia“, ha aggiunto l’onorevole.

