La ministra del Turismo ha partecipato a una manifestazione di solidarietà verso gli israeliani

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè attacca il sindaco di Milano, Beppe Sala a margine della manifestazione in solidarietà per Israele. “Sala è stato ambiguo, oggi la bandiera deve essere quella di Israele senza se e senza ma”, ha detto Santanchè aggiungendo: “Non c’è spazio per ambiguità, bisogna s tare dalla parte di Israele, della democrazia, dell’Occidente”.

