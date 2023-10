Il ministro della Difesa dopo il vertice nel Quartier generale della Nato

La guerra tra Israele e Hamas, quella in Ucraina e le altre tensioni nel mondo preoccupano il ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi a un vertice Nato. “I timori sono molti non da oggi, io ho parlato del problema mediorientale quando nessuno ne parlava, ho parlato del problema Iran quando nessuno ne parlava. Per cui gli elementi di possibile destabilizzazione sono tanti: vediamo cosa succede in Africa, vediamo la situazione dei Balcani, vediamo cosa succede nel Medio Oriente. Per cui bisogna attrezzarci per affrontare situazioni a cui non eravamo abituati“, ha detto Crosetto al termine della ministeriale Difesa Nato nel Quartier generale dell’Alleanza atlantica.

