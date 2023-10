C'è tempo fino alle ore 20 di lunedì 16 ottobre. Si lavora a correttivi "mirati" al testo presentato dal deputato di Forza Italia Pietro Pittalis

Slitta il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Giustizia della Camera al testo base sulla prescrizione, inizialmente fissato per le 18. Potranno essere presentati fino a lunedì 16 alle ore 20 le proposte di modifica alla pdl presentata dal vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, Pietro Pittalis, che supera le ultime riforme dei guardasigilli Bonafede (che stabiliva l’interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado) e Cartabia (che introduceva il contrappeso della improcedibilità), e il ritorno alla prescrizione ‘sostanziale. Ieri, sul tema, si è tenuto un incontro di maggioranza. Si lavora, secondo quanto apprende LaPresse da fonti parlamentari, a correttivi “mirati” al testo Pittalis, per arrivare a quella che viene definita una “ex Cirielli temperata“, con la prescrizione sostanziale che matura sulla base della gravità del reato.

