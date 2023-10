Il vicepremier e ministro dei Trasporti su Instagram: "Ridurre il numero di morti sulle strade italiane"

“Una famiglia distrutta. Una preghiera per Maurizio e Alessandra e un pensiero ai loro due figli che stanno lottando per la vita. Per l’assassino, nessuna clemenza: carcere e via la patente. Stop. Il nostro disegno di legge sul nuovo Codice della Strada è arrivato alla Camera dei Deputati, presto sarà assegnato in Commissione Trasporti. Spero che venga presto discusso e approvato, con l’auspicio di portare più sicurezza e ridurre il numero di morti sulle strade italiane“. Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

