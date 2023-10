Sono in terapia intensiva: frontale tra un'Audi e una Renault Clio

È di due persone decedute e due bambini di cinque e dieci anni feriti in modo grave il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 22.20 in via Provinciale Carchitti 20 a Palestrina. I bambini sono stati portati in codice rosso agli ospedali San Camillo e Gemelli. Un’altra persona è rimasta ferita in modo lieve. Polizia Stradale e 118 sul posto per quanto di loro competenza.

Le due vittime sono lo chef di 38 anni Maurizio Ponzo, che lavorava in un ristorante a Zagarolo e la moglie Alessandra Corradi di 37 anni.

Secondo quanto si apprende sembrerebbe che un’Audi A6 con due persone a bordo, per cause in corso di accertamento ha invaso la carreggiata opposta impattando frontalmente con una Renault Clio con a bordo marito moglie e i due bambini. I genitori dei bambini sono morti sul colpo mentre i bambini sono stati trasportati in codice rosso al Policlinico Gemelli e al Bambin Gesù. Gli occupanti dell’Audi sono stati portati al Policlinico di Roma Tor Vergata, entrambi non in pericolo vita.Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia e della stazione di San Cesareo che hanno eseguito i rilievi. Le auto sono state sequestrate. Le salme sono poste a disposizione dell’autorità giudiziaria per successivo esame autoptico. Accertamenti in corso, anche di tipo tossicologico, tesi ad appurare la dinamica dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata