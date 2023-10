Il ministro parla della Nadef: "Il governo sta compiendo un grande sforzo"

Il ministro per il mare e della protezione civile, Nello Musumeci, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’approvazione dello scostamento di bilancio presente nella NADEF: “Speriamo che il contesto sia favorevole a favorire questo grande sforzo che il governo sta compiendo” e, in riferimento al conflitto in Israele, aggiunge: “Il contesto internazionale non ci aiuta”. Sulla situazione dei Campi Flegrei invece: “Venerdì saremo a Pozzuoli”, “è un problema complesso, se si fosse intervenuto in passato forse avremmo evitato un processo di antropizzazione in quell’area estremamente vulnerabile”. Per poi aggiungere: “Se servono nuove risorse interverremo”, “sono certo che con la regione e con i sindaci troveremo il necessario clima di collaborazione”.

