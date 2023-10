Il messaggio del presidente della Repubblica: "Disfunzioni mentali sono circondate da un silenzio frutto del pregiudizio". Schillaci: "Combattere stigma e discriminazione"

Si celebra oggi, come ogni 10 ottobre, il World Mental Health Day (la Giornata Mondiale della Salute Mentale) istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentrale e dall’Oms. Per quest’occasione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Le malattie mentali sono patologie dai cui rischi i malati devono essere protetti con cure appropriate”, ha detto l’inquilino del Quirinale che ha poi aggiunto: “Nonostante i molteplici strumenti di tutela, sono ancora numerosi i Paesi in cui le persone affette da patologie di salute mentale vengono discriminate e private della loro dignità, escluse dalla partecipazione alla vita sociale e politica delle comunità in cui vivono e dal diritto di decidere delle proprie vite e delle cure necessarie”.

“Le disfunzioni mentali sono circondate da un silenzio frutto del pregiudizio e questo non fa altro che alimentare il disagio – sottolinea il Capo dello Stato -. Sono rischi che interpellano un numero crescente di adolescenti e giovani, già messi a dura prova dalla crisi della pandemia e dall’affacciarsi in Europa dei conflitti armati degli ultimi anni. È responsabilità comune promuovere politiche di prevenzione, di presa in carico precoce, inclusione e sostegno, fornendo ai ragazzi gli strumenti per crescere in salute e alle loro famiglie il giusto supporto. Godere di una buona salute mentale è condizione per esercitare liberamente i diritti fondamentali della persona”.

Schillaci: “Combattere stigma e discriminazione”

“Inclusività, accessibilità ed equità sono le leve su cui agire. Proprio l’inclusione nella società può rappresentare uno degli ostacoli principali per chi soffre di problemi legati alla salute mentale. Vanno combattuti ogni giorno, anche a livello culturale, lo stigma e la discriminazione che continuano ad essere una barriera sia all’inclusione sociale – in particolare all’istruzione e ai luoghi di lavoro – quanto all’accesso a cure adeguate”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso dell’evento organizzato dal Ministero della Salute in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

