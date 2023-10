La segretaria del Pd si rivolge al ministro Urso: "Il messaggio è molto chiaro, non possiamo lasciare sole queste lavoratrici"

Elly Schlein ha incontrato le lavoratrici dello stabilimento La Perla a Bologna e ha lanciato un messaggio al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Non possiamo lasciare sole queste lavoratrici, e lavoratori. Questo è uno stabilimento eccellenza del vero Made in Italy. Bisogna trovare una soluzione, non si può lasciare spazio alla speculazione finanziaria. Serve un piano industriale e c’è fretta. Il tempo non indifferente per la questione La Perla. Già siamo in ritardo di due mesi”, ha spiegato la segretaria del Pd.

