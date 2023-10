Il sindaco di Roma: "Nessun segnale di allarme, garantire serenità a tutti i cittadini"

“Ieri ho partecipato di persona al comitato per l’ordine e la sicurezza con il Prefetto e le forze di polizia cui ha prso parte anche il presidente della comunità ebraica di Roma. Incontro importante non solo per esprimere la nostra solidarietà al popolo di Israele ma anche per confrontarsi al fine di prendere le misure necessarie per garantire sicurezza a tutti i cittadini di Roma a partire dalla comunità ebraica”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “C’è un rafforzamento delle forze di sicurezza, un continuo monitoraggio per poter garantire serenità. I nostri occhi sono puntati su quanto sta accadendo in Israele con il bilancio dei morti che cresce, per i rapimenti di tante persone strappate ai loro affetti. Vorrei anche fare un appello affinché vengano rilasciati tutti gli ostaggi” le parole del primo cittadino della capitale.

