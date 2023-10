“Nessun confronto con i sindacati? Bah, io avrò incontrato Landini diverse decine di volte al Ministero e a palazzo Chigi. Non erano incontri vuoti. Abbiamo incontrato e continuiamo a incontrare i sindacati praticamente ogni giorno nei tanti tavoli in cui ci confrontiamo. L’ultimo quando ho annunciato loro la sospensione di ogni processo di chiusura della Magneti Marelli. Non è stato un atto formale in quanto in quella sede ho assicurato che l’impresa sarebbe andata avanti. Vorrei da parte di tutti una posizione meno pregiudiziale“. Così il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso a margine di un convegno a Roma sulle morti sul lavoro.

