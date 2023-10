Attesa sul tavolo del governo nel Consiglio dei ministri di lunedì 16 ottobre

La seconda legge di bilancio del governo di centrodestra dovrebbe contare su un totale di circa 22 miliardi di euro. E’ questa la cifra che trapela da ambienti di maggioranza, dove comunque si sottolinea che i numeri sono ancora in via di definizione. Martedì, viene spiegato, potrebbero emergere maggiori certezze dato che si comincerà a definire nel dettaglio il documento che dovrà poi approdare in Cdm. La manovra è infatti attesa sul tavolo del governo nel Consiglio dei ministri di lunedì 16 ottobre. La prossima settimana sarà invece all’esame del Parlamento la Nota di aggiornamento al Def. Lunedì e martedì nelle commissioni Bilancio congiunte di Senato e Camera sono infatti previste le audizioni preliminari di Cnel, Istat, Corte dei Conti, Banca d’Italia, Upb e del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La Nadef 2023, e l’annessa Relazione al Parlamento sullo scostamento dagli obiettivi programmatici di indebitamento, sono attese nelle Aule di Palazzo Madama e di Montecitorio mercoledì 11 ottobre.

