Roma, 7 ott. (LaPresse) – “Nei prossimi giorni, visto che il governo dovrà fare la legge di bilancio, noi proporremo anche a Cisl e Uil, a fronte delle lacune che già vediamo nella manovra, di proseguire quella mobilitazione che unitariamente abbiamo fatto a maggio”. Così leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine del corteo “La via maestra” in marcia per il centro di Roma. Il sindacato di Corso d’Italia, infatti, ha deciso di organizzare la manifestazione di oggi in solitaria. “Però per quanto ci riguarda, oggi è già un primo momento di farlo, poi insieme a loro discuteremo come proseguire una mobilitazione che punti a cambiare le politiche economiche sociali sbagliate”, afferma il segretario.

