45 minuti di bilaterale, Palazzo Chigi: "Ottima cooperazione"

E’ terminato il bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Cancelliere federale della Repubblica di Germania, Olaf Scholz, a margine del Consiglio Europeo informale di Granada. I due Capi di Governo hanno discusso dei principali temi europei al centro del Consiglio, con particolare riguardo alla questione migratoria, esprimendo soddisfazione per l’intesa raggiunta a Bruxelles sul Regolamento “Crisi e forza maggiore”. I due leader, nel constatare l’ottimo livello della cooperazione tra Roma e Berlino, si sono dati appuntamento al Vertice intergovernativo italo-tedesco, che si terrà in Germania a fine novembre. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota specificando che l’incontro è durato circa 45 minuti.

