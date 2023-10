Il vicepremier torna sulla partecipazione del giudice di Catania a una manifestazione del 2018: "Prevalgano buonsenso ed equilibrio"

Il vicepremier Matteo Salvini torna sul caso della giudice di Catania Iolanda Apostolico che la scorsa settimana ha disapplicato le norme del governo sui migranti liberando tre persone tunisine trattenute nel Cpr di Pozzallo e che nel 2018 era stata ritratta in un video, pubblicato dallo stesso Salvini, in cui partecipava a una manifestazione di sinistra.

Il caso, ha detto il ministro per le Infrastrutture in un video pubblicato sui social, “è motivo di grave imbarazzo per le istituzioni. Conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buonsenso ed equilibrio”. Salvini ha girato il video poco prima di partire per Palermo dove oggi pomeriggio è atteso nell’aula bunker dell’Ucciardone per l’udienza del processo Open Arms.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata