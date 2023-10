Il leader di Azione: "A parte che non ci siano grandi questioni come la guerra in Ucraina, non si può andare in piazza continuamente"

Il leader di Azione, Carlo Calenda, non parteciperà alla manifestazione indetta dal Partito Democratico per l’11 novembre in opposizione al governo. “Ho il massimo rispetto per le modalità con cui Pd e M5S fanno le loro battaglie, ma non sono le nostre. Io ho fatto sedere al tavolo maggioranza e opposizione per trovare punti di contatto, non faccio manifestazioni. Continuerò a perseguire il dialogo. Stiamo discutendo un’iniziativa sulla sanità con le altre opposizioni e abbiamo mandato le nostre proposte a Meloni, ma a parte che non ci siano grandi questioni, come la guerra in Ucraina, non si può andare in piazza continuamente“, ha dichiarato Calenda ospite di ‘Omnibus’ su La7.

