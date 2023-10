La segretaria del Partito Democratico poi sul salario minimo: "Continueremo a insistere"

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta ai microfoni dei giornalisti presenti a margine delle celebrazioni per i vent’anni di Sky, parlando della sfida delle opposizioni al governo su salario minimo e sanità: “Non si può vedere la sanità smantellata pezzo per pezzo” e ha aggiunto “tante persone stanno rinunciando a curarsi e per noi è inaccettabile”. Un passaggio, poi, anche sul salario minimo: “Continueremo a insistere affinché il governo voti con noi la proposta unitaria delle opposizioni”. Infine ha definito “storica” la sentenza della Cassazione sulla retribuzione oraria minima.

