Il ministro dell'Interno: "Rispetto sentenza tribunale Catania ma è sbagliata"

“L’Europa proprio in queste ore sta vivendo un negoziato serrato, e ha in animo di mettere mano al quadro normativo. Quello che abbiamo votato l’8 giugno al Gai, il cosiddetto Patto migrazione e asilo, sarebbe anche la modifica di alcuni capisaldi del regolamento di Dublino”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo al Festival delle Città, organizzato da Ali (Autonomie locali italiane) in corso a Roma.

“Tra luglio, agosto e settembre a Lampedusa sono arrivati 68 mila migranti, ad oggi nell’hotspot dell’isola ce ne sono 300-400 dopo un picco di 7mila” ha aggiunto Piantedosi. “La verità è che non ci siamo fatti trovare impreparati – ha proseguito il ministro – lo stato di emergenza non aveva una connotazione ideologica ma serviva proprio ad approntare gli strumenti per far fronte al problema”.

Conclusa ricognizione per Cpr

“Abbiamo già i risultati della ricognizione” sui luoghi e sulle strutture per i nuovi Cpr, “ma li tengo riservati perché ci sono verifiche tecniche in corso” ha aggiunto Piantedosi che poi ha assicurato che tra politica e giustizia “non c’è nessuno scontro” commentando la decisione del giudice di Catania di non convalidare il trattenimento di tre migranti. “Con profondo rispetto per quella decisione in quanto tale, ma con forti elementi di contestaszione di merito per quanto in essa contenuto, stiamo lavorando per proporre ricorso perchè ritenitamo che punti qualificanti di quella sentenza siano profondamente sbagliati”, ha aggiunto Piantedosi.

