Roma, 4 ott. (LaPresse) – “L’Europa proprio in queste ore sta vivendo un negoziato serrato, e ha in animo di mettere mano al quadro normativo. Quello che abbiamo votato l’8 giugno al Gai, il cosiddetto Patto migrazione e asilo, sarebbe anche la modifica di alcuni capisaldi del regolamento di Dublino”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo al Festival delle Città, organizzato da Ali (Autonomie locali italiane) in corso a Roma.

