Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in vista della manovra, conferma che l’intenzione del governo è quella di prolungare anche per il 2024 il taglio del cuneo fiscale. “Abbiamo deciso di confermare il taglio del cuneo fiscale anche nel 2024“, ha annunciato Giorgetti in occasione dei 20 anni di Sky. Il ministro ha anche detto che la manovra sarà “prudente e responsabile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata