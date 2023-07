La premier in collegamento con Rtl 102.5: "Cercheremo verità su Regeni"

“Le polemiche” legate alla vicenda di Patrick Zaki “francamente non mi interessano, tanto si fanno su qualsiasi cosa. Io sono solo felice perché il caso si è risolto, sono felice per Zaki, sono felice per tutti quelli che si sono battuti per lui in questi anni. E ovviamente non c’è nessun baratto, perché con lo stesso spirito continueremo anche a cercare verità e giustizia per Giulia Regeni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo su Rtl 102.5.

