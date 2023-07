Il leader di Sinistra Italiana presenta la campagna 'Salario Minimo Subito SMS' del gruppo Alleanza Verdi Sinistra

Il gruppo Alleanza Verdi Sinistra presenta alla Camera la campagna ‘Salario minimo subito SMS’. “Con la campagna presentata oggi spediamo un sms al governo Meloni e alla maggioranza della destra destra: Salario minimo subito, perché del salario minimo non ne ha bisogno l’opposizione ma ne hanno bisgno oltre 4 milioni di italiani e italiane che lavorano con contratti regolari ma hanno stipendi da fame che non garantiscono la dignità”, dichiara Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. “Tutte le obiezioni di questo governo: abbiamo avuto poco tempo, non siamo pronti, il salario minimo ci porta in Unione Sovietica, sono infondate. Il rinvio non si può proporre e noi lo vogliamo ricordare al governo e a tutto il Paese”, ha aggiunto.

