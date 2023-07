La deputata pentastellata: "Non è uno slogan, è una proposta concreta"

Vittoria Baldino, deputata alla Camera per il Movimento 5 Stelle, attacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul salario minimo: uno dei temi politici più caldi del momento. “Finge di aprire al confronto ma dall’altra parte ne parla come di uno slogan. Non è uno slogan, è una proposta concreta che serve a quattro milioni di lavoratori con paghe da fame. Da lei dieci anni di slogan come il blocco navale che poi non è riuscita nemmeno a realizzare”, ha detto la parlamentare grillina fuori da Montecitorio, a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata