La premier: "Sapevamo che questa sarebbe stata la giornata più impegnativa, solidarietà alla famiglia della ragazza uccisa"

“Io finora sono stata al telefono col ministro Musumeci, noi sapevamo che questa sarebbe stata la giornata più impegnativa. È previsto un cambio da stasera della situazione di maltempo. Abbiamo un combinato disposto molto particolare con nubifragi, grandine, vento al nord, mentre al sud abbiamo temperature molto alte e vento, che rende impossibile l’utilizzo dei canadair per la lotta agli incendi” Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo su Rtl 102.5 parlando dell’emergenza maltempo che sta investendo l’Italia.

“È una situazione complessa. Eravamo in allerta, e voglio dire che è mobilitata la Protezione civile, e che nessuno dei Vigili del fuoco è andato in vacanza. Stiamo seguendo minuto per minuto e passo per passo la situazione, che è delicata, in una condizione climatica che ormai conosciamo. Siamo di fronte a una realtà climatica che è imprevedibile”, sottolinea la premier.

Meloni: “Priorità territorio in sicurezza, servono risorse”

“Al di là dell’emergenza e oltre l’emergenza, che comunque dobbiamo affrontare con la massima capacità e mobilitazione, il tema riguarda la messa in sicurezza del territorio che oggi è una priorità di fronte alla situazione climatica che viviamo e che ci colpisce a 360 gradi con fenomeni totalmente diversi fra loro”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo su Rtl 102.5 parlando dell’emergenza maltempo che sta investendo l’Italia.

“Tutto quello che potevamo impegnare è impegnato, la messa in sicurezza del territorio – sottolinea la premier – richiede molte risorse, che spesso non portano consenso immediato. La messa in sicurezza è una priorità che questo governo ha ben presente”.

Meloni: “Solidarietà a famiglia ragazza uccisa da albero”

“Ovviamente voglio portare la mia totale solidarietà alla famiglia della ragazza”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo su Rtl 102.5 a proposito della 16enne uccisa dalla caduta di un albero mentre stava dormendo in tenda in un campo scout. “Massima solidarietà alle popolazioni” colpite dal maltempo, ha quindi aggiunto la premier.

