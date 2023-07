Il segretario Cgil a margine dell'incontro al Mimit su Stellantis

“Gli scioperi a volte servono perchè senno questo tavolo non ci sarebbe stato. Per quello che ci riguarda, io ribadisco che abbiamo deciso come Cgil insieme a tanti altri di organizzare una manifestazione per settembre- ottobre, su tanti temi di cose che non vanno: le pensioni che non funzionano, il sistema fiscale che non sta in piedi, il livello di precarietà per i giovani non più accettabile, i salari bassi. Sull’insieme di questi temi abbiamo deciso di fare una consultazione straordinaria con i lavoratori. Se condividono gli obiettivi e questi non saranno nella manovra di bilancio vogliamo sapere dai lavoratori la loro disponibilità ad arrivare fino allo sciopero generale. Stiamo facendo una grande operazione di democrazia e trasparenza”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy su Stellantis. “Faremo un mese o due di assemblee – ha proseguito – insieme anche ad associazioni di cittadinanza attiva.

