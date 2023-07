Così il sindaco di Milano all'uscita dai funerali dei sei anziani morti nell'incendio nella Rsa Casa per Coniugi

“Se non c’era molta gente in chiesa io invito la cittadinanza a fare volontariato in queste strutture dove la solitudine è enorme”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all’uscita dai funerali dei sei anziani morti nel rogo della Rsa Casa per Coniugi. “Spesso gli ospiti delle nostre Rsa sono soli, oggi in due non avevano parenti, sono spesso dimenticati. Alla fine l’aver voluto la celebrazione qui in Duomo con l’arcivescovo era un atto dovuto, ma era importante che ci fossimo noi come istituzioni a testimoniare che eravamo vicini”, ha concluso il sindaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata