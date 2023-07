Il vicepresidente del Copasir è intervenuto all'incontro di Fratelli d'Italia organizzato al San Paolo Palace di Palermo dal titolo "Parlate di Mafia"

“Noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto come maggioranza per difendere il 41bis. Molti hanno chiesto a noi e all’amico Delmastro chi ce lo faceva fare. Certo era più comodo rimanere in silenzio ma non era quello che serviva all’Italia”. Così Giovanni Donzelli, vicepresidente del Copasir, parlando nel corso dell’incontro di Fratelli d’Italia organizzato al San Paolo Palace di Palermo dal titolo “Parlate di Mafia“.

“La sinistra ha sollevato tanto polverone – prosegue – ma noi un risultato lo abbiamo raggiunto. Non c’è stato nessuno tra la sinistra, tra i giornalisti, che avesse teorizzato di togliere il 41 bis. Il M5S quando era al governo, con la scusa del Covid, ha scarcerato tanti mafiosi, mentre noi li abbiamo fatti restare in carcere”, conclude Donzelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata